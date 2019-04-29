Borsada şehir endekslerinin değişimi

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul’da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST ADANA 181.858 1,03 BIST ANKARA 112.070 -1,32 BIST ANTALYA 47.992 1,15 BIST BALIKESİR 46.480 1,27 BIST BURSA 128.132 1,30 BIST DENIZLI 79.636 -2,45 BIST ISTANBUL 96.810 0,82 BIST IZMIR 132.701 -1,01 BIST KAYSERI 309.501 -1,24 BIST KOCAELI 219.951 -1,32 BIST KONYA 65.103 -1,30 BIST TEKIRDAĞ 177.665 -0,40
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)