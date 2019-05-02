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Borsada şehir endekslerinin değişimi

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul’da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle: Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST ADANA 181.494 -0,87 BIST ANKARA 110.479 -1,04 BIST ANTALYA...

Borsada şehir endekslerinin değişimi
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İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul’da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:

Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST ADANA 181.494 -0,87 BIST ANKARA 110.479 -1,04 BIST ANTALYA 46.719 -1,49 BIST BALIKESİR 47.648 2,54 BIST BURSA 133.440 1,82 BIST DENIZLI 77.011 -2,98 BIST ISTANBUL 96.219 -1,52 BIST IZMIR 131.630 -1,36 BIST KAYSERI 301.687 -1,91 BIST KOCAELI 221.094 1,32 BIST KONYA 65.346 0,50 BIST TEKIRDAĞ 182.831 1,62

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)

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BIST 100BIST ŞirketleriBorsada şehir Endekslerinin Değişimi
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