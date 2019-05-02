Borsada şehir endekslerinin değişimi

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul’da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST ADANA 181.494 -0,87 BIST ANKARA 110.479 -1,04 BIST ANTALYA 46.719 -1,49 BIST BALIKESİR 47.648 2,54 BIST BURSA 133.440 1,82 BIST DENIZLI 77.011 -2,98 BIST ISTANBUL 96.219 -1,52 BIST IZMIR 131.630 -1,36 BIST KAYSERI 301.687 -1,91 BIST KOCAELI 221.094 1,32 BIST KONYA 65.346 0,50 BIST TEKIRDAĞ 182.831 1,62
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)