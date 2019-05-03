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Borsada şehir endekslerinin değişimi

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul’da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle: Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST ADANA 181.849 0,20 BIST ANKARA 110.183 -0,27 BIST ANTALYA 46.526...

Borsada şehir endekslerinin değişimi
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İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul’da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:

Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST ADANA 181.849 0,20 BIST ANKARA 110.183 -0,27 BIST ANTALYA 46.526 -0,41 BIST BALIKESİR 47.417 -0,49 BIST BURSA 133.706 0,20 BIST DENIZLI 76.721 -0,38 BIST ISTANBUL 95.839 -0,39 BIST IZMIR 132.325 0,53 BIST KAYSERI 301.414 -0,09 BIST KOCAELI 219.830 -0,57 BIST KONYA 66.880 2,35 BIST TEKIRDAĞ 183.006 0,10


(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)

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Anahtar Kelimeler:
Borsada şehir Endekslerinin Değişimi
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