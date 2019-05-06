Borsada şehir endekslerinin değişimi

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul’da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST ADANA 179.690 -1,19 BIST ANKARA 108.721 -1,33 BIST ANTALYA 45.538 -2,12 BIST BALIKESİR 47.257 -0,34 BIST BURSA 132.156 -1,16 BIST DENIZLI 75.015 -2,22 BIST ISTANBUL 94.561 -1,33 BIST IZMIR 131.333 -0,75 BIST KAYSERI 299.135 -0,76 BIST KOCAELI 217.816 -0,92 BIST KONYA 66.483 -0,59 BIST TEKIRDAĞ 180.015 -1,63
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)