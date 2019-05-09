Borsada şehir endekslerinin değişimi

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul’da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST ADANA 170.637 -2,75 BIST ANKARA 106.882 -1,23 BIST ANTALYA 45.283 -2,44 BIST BALIKESİR 47.186 -1,59 BIST BURSA 126.114 -0,85 BIST DENIZLI 77.264 1,20 BIST ISTANBUL 90.668 -1,55 BIST IZMIR 133.646 -0,24 BIST KAYSERI 298.252 0,72 BIST KOCAELI 208.766 -3,67 BIST KONYA 64.758 -1,27 BIST TEKIRDAĞ 175.742 -1,56
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)