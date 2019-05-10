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Borsada şehir endekslerinin değişimi

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul’da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle: Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST ADANA 168.697 -1,14 BIST ANKARA 106.928 0,04 BIST ANTALYA 45.284...

Borsada şehir endekslerinin değişimi
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İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul’da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:

Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST ADANA 168.697 -1,14 BIST ANKARA 106.928 0,04 BIST ANTALYA 45.284 0,00 BIST BALIKESİR 47.500 0,67 BIST BURSA 124.104 -1,59 BIST DENIZLI 76.981 -0,37 BIST ISTANBUL 90.475 -0,21 BIST IZMIR 138.602 3,71 BIST KAYSERI 299.415 0,39 BIST KOCAELI 206.335 -1,16 BIST KONYA 65.664 1,40 BIST TEKIRDAĞ 180.518 2,72

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)

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Anahtar Kelimeler:
BIST 100BIST ŞirketleriBorsada şehir Endekslerinin Değişimi
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