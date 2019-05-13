Borsada şehir endekslerinin değişimi

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul’da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST ADANA 162.375 -3,75 BIST ANKARA 103.508 -3,20 BIST ANTALYA 44.387 -1,98 BIST BALIKESİR 46.707 -1,67 BIST BURSA 120.925 -2,56 BIST DENIZLI 73.383 -4,67 BIST ISTANBUL 88.927 -1,71 BIST IZMIR 134.074 -3,27 BIST KAYSERI 281.915 -5,84 BIST KOCAELI 206.956 0,30 BIST KONYA 62.294 -5,13 BIST TEKIRDAĞ 177.165 -1,86
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)