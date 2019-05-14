Borsada şehir endekslerinin değişimi

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul’da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST ADANA 162.632 0,16 BIST ANKARA 105.928 2,34 BIST ANTALYA 44.466 0,18 BIST BALIKESİR 47.378 1,44 BIST BURSA 121.439 0,43 BIST DENIZLI 75.339 2,67 BIST ISTANBUL 89.679 0,85 BIST IZMIR 138.674 3,43 BIST KAYSERI 284.335 0,86 BIST KOCAELI 209.539 1,25 BIST KONYA 61.601 -1,11 BIST TEKIRDAĞ 179.071 1,08
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)