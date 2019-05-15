Borsada şehir endekslerinin değişimi

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul’da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST ADANA 159.695 -1,81 BIST ANKARA 104.683 -1,18 BIST ANTALYA 44.330 -0,31 BIST BALIKESİR 47.857 1,01 BIST BURSA 121.695 0,21 BIST DENIZLI 75.097 -0,32 BIST ISTANBUL 88.552 -1,26 BIST IZMIR 136.896 -1,28 BIST KAYSERI 287.023 0,95 BIST KOCAELI 214.494 2,36 BIST KONYA 61.539 -0,10 BIST TEKIRDAĞ 187.206 4,54
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)