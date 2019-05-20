Borsada şehir endekslerinin değişimi

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul’da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST ADANA 165.630 3,52 BIST ANKARA 105.548 -1,96 BIST ANTALYA 45.241 -0,05 BIST BALIKESİR 46.513 -0,29 BIST BURSA 120.141 -0,34 BIST DENIZLI 74.492 -0,28 BIST ISTANBUL 87.858 -0,17 BIST IZMIR 135.919 0,33 BIST KAYSERI 292.227 2,59 BIST KOCAELI 211.462 0,37 BIST KONYA 65.320 -0,03 BIST TEKIRDAĞ 201.621 3,15
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)