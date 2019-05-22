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Borsada şehir endekslerinin değişimi

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul’da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle: Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST ADANA 154.359 -3,74 BIST ANKARA 100.409 -3,68 BIST ANTALYA 44.105...

Borsada şehir endekslerinin değişimi
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İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul’da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:

Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST ADANA 154.359 -3,74 BIST ANKARA 100.409 -3,68 BIST ANTALYA 44.105 -1,52 BIST BALIKESİR 46.067 -1,99 BIST BURSA 113.587 -4,29 BIST DENIZLI 71.469 -3,48 BIST ISTANBUL 85.322 -1,74 BIST IZMIR 131.837 -2,52 BIST KAYSERI 284.606 -1,68 BIST KOCAELI 204.929 -1,04 BIST KONYA 63.472 -1,77 BIST TEKIRDAĞ 195.522 -4,38

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)

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BIST 100BIST ŞirketleriBorsada şehir Endekslerinin Değişimi
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