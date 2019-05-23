Borsada şehir endekslerinin değişimi

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul’da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST ADANA 157.662 2,14 BIST ANKARA 100.917 0,51 BIST ANTALYA 44.285 0,41 BIST BALIKESİR 45.406 -1,43 BIST BURSA 112.929 -0,58 BIST DENIZLI 71.452 -0,02 BIST ISTANBUL 86.242 1,08 BIST IZMIR 130.967 -0,66 BIST KAYSERI 280.340 -1,50 BIST KOCAELI 206.272 0,66 BIST KONYA 62.596 -1,38 BIST TEKIRDAĞ 200.593 2,59
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)