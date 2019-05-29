Borsada şehir endekslerinin değişimi

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul’da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST ADANA 176.321 0,40 BIST ANKARA 104.282 -0,30 BIST ANTALYA 44.323 -1,05 BIST BALIKESİR 47.176 -0,47 BIST BURSA 117.585 -0,23 BIST DENIZLI 72.405 -3,31 BIST ISTANBUL 89.673 1,15 BIST IZMIR 135.566 0,40 BIST KAYSERI 275.806 -0,16 BIST KOCAELI 210.562 0,55 BIST KONYA 61.161 -0,52 BIST TEKIRDAĞ 206.768 -0,72
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)