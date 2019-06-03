Borsada şehir endekslerinin değişimi

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul’da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST ADANA 178.980 -1,13 BIST ANKARA 109.720 0,14 BIST ANTALYA 45.596 0,91 BIST BALIKESİR 48.530 -0,08 BIST BURSA 120.736 -1,21 BIST DENIZLI 73.297 -0,52 BIST ISTANBUL 92.682 0,37 BIST IZMIR 141.259 0,54 BIST KAYSERI 291.030 1,84 BIST KOCAELI 223.505 -1,51 BIST KONYA 63.212 -0,07 BIST TEKIRDAĞ 207.944 -0,78
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)