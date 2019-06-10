Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar ekonomi dünya Trabzon Bursa Mehmet
ÖTV'de süre uzasın
ÖTV'de süre uzasın
30 dolar varsayımı
30 dolar varsayımı
Porsche’nin tercihi!
Porsche’nin tercihi!
Vodafone Türkiye'den hız rekoru
Vodafone'dan hız rekoru
Gerede tamamlandı
Gerede tamamlandı

Borsada şehir endekslerinin değişimi

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul’da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle: Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST ADANA 191.313 5,62 BIST ANKARA 114.183 1,20 BIST ANTALYA 47.213...

Borsada şehir endekslerinin değişimi
banner17

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul’da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:

Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST ADANA 191.313 5,62 BIST ANKARA 114.183 1,20 BIST ANTALYA 47.213 1,20 BIST BALIKESİR 50.514 1,39 BIST BURSA 127.519 1,43 BIST DENIZLI 76.283 2,68 BIST ISTANBUL 96.436 -0,17 BIST IZMIR 147.680 2,34 BIST KAYSERI 301.776 1,53 BIST KOCAELI 223.463 -0,29 BIST KONYA 64.896 2,42 BIST TEKIRDAĞ 215.577 2,92

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
BİST 100BIST ŞirketleriBorsada şehir Endekslerinin Değişimi
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5