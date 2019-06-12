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Borsada şehir endekslerinin değişimi

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul’da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle: Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST ADANA 187.596 -0,02 BIST ANKARA 113.490 1,32 BIST ANTALYA 46.882...

Borsada şehir endekslerinin değişimi
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İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul’da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:

Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST ADANA 187.596 -0,02 BIST ANKARA 113.490 1,32 BIST ANTALYA 46.882 0,89 BIST BALIKESİR 49.802 -0,94 BIST BURSA 128.586 1,32 BIST DENIZLI 76.837 1,05 BIST ISTANBUL 95.085 0,35 BIST IZMIR 147.520 1,20 BIST KAYSERI 297.108 0,19 BIST KOCAELI 217.932 -1,25 BIST KONYA 64.386 0,36 BIST TEKIRDAĞ 209.671 -0,44


(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)

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Borsada şehir Endekslerinin Değişimi
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