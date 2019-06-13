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Borsada şehir endekslerinin değişimi

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul’da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle: Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST ADANA 182.578 -2,67 BIST ANKARA 110.524 -2,61 BIST ANTALYA 48.613...

Borsada şehir endekslerinin değişimi
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İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul’da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:

Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST ADANA 182.578 -2,67 BIST ANKARA 110.524 -2,61 BIST ANTALYA 48.613 3,69 BIST BALIKESİR 48.279 -3,06 BIST BURSA 124.802 -2,94 BIST DENIZLI 75.108 -2,25 BIST ISTANBUL 92.871 -2,33 BIST IZMIR 146.268 -0,85 BIST KAYSERI 290.302 -2,29 BIST KOCAELI 214.341 -1,65 BIST KONYA 63.409 -1,52 BIST TEKIRDAĞ 202.655 -3,35


(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)


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Borsada şehir Endekslerinin Değişimi
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