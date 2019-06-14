Borsada şehir endekslerinin değişimi

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul’da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST ADANA 190.837 4,52 BIST ANKARA 110.140 -0,35 BIST ANTALYA 47.097 -3,12 BIST BALIKESİR 48.643 0,75 BIST BURSA 125.887 0,87 BIST DENIZLI 74.388 -0,96 BIST ISTANBUL 93.876 1,08 BIST IZMIR 147.011 0,51 BIST KAYSERI 292.310 0,69 BIST KOCAELI 213.071 -0,59 BIST KONYA 62.793 -0,97 BIST TEKIRDAĞ 208.565 2,92
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)