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Borsada şehir endekslerinin değişimi

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul’da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle: Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST ADANA 188.503 3,77 BIST ANKARA 111.607 -0,61 BIST ANTALYA 46.978...

Borsada şehir endekslerinin değişimi
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İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul’da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:

Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST ADANA 188.503 3,77 BIST ANKARA 111.607 -0,61 BIST ANTALYA 46.978 -0,96 BIST BALIKESİR 50.397 0,45 BIST BURSA 130.608 -0,89 BIST DENIZLI 76.283 -0,78 BIST ISTANBUL 96.709 -0,15 BIST IZMIR 149.465 0,16 BIST KAYSERI 296.223 0,18 BIST KOCAELI 211.468 -0,60 BIST KONYA 66.970 1,20 BIST TEKIRDAĞ 204.301 -1,54

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)

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Anahtar Kelimeler:
BIST 100BIST ŞirketleriBorsada şehir Endekslerinin Değişimi
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