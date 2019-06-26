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Borsada şehir endekslerinin değişimi

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul’da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle: Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST ADANA 187.357 -0,86 BIST ANKARA 111.983 -0,64 BIST ANTALYA 46.877...

Borsada şehir endekslerinin değişimi
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İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul’da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:

Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST ADANA 187.357 -0,86 BIST ANKARA 111.983 -0,64 BIST ANTALYA 46.877 -0,79 BIST BALIKESİR 52.263 1,71 BIST BURSA 136.184 0,36 BIST DENIZLI 78.662 2,31 BIST ISTANBUL 97.132 -0,59 BIST IZMIR 151.533 -0,50 BIST KAYSERI 307.580 0,44 BIST KOCAELI 210.776 -0,79 BIST KONYA 69.644 1,25 BIST TEKIRDAĞ 206.818 -2,12

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)

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BIST 100BIST ŞirketleriBorsada şehir Endekslerinin Değişimi
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