Borsada şehir endekslerinin değişimi

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul’da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST ADANA 188.770 0,75 BIST ANKARA 113.065 0,97 BIST ANTALYA 46.906 0,06 BIST BALIKESİR 52.508 0,47 BIST BURSA 136.556 0,27 BIST DENIZLI 78.295 -0,47 BIST ISTANBUL 98.003 0,90 BIST IZMIR 154.033 1,65 BIST KAYSERI 307.764 0,06 BIST KOCAELI 211.850 0,51 BIST KONYA 63.655 -8,60 BIST TEKIRDAĞ 212.269 2,64
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)