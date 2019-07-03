Borsada şehir endekslerinin değişimi

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul’da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST ADANA 197.807 -0,35 BIST ANKARA 113.329 -2,86 BIST ANTALYA 49.028 1,93 BIST BALIKESİR 54.943 1,19 BIST BURSA 139.856 1,50 BIST DENIZLI 79.205 -3,22 BIST ISTANBUL 100.777 -0,61 BIST IZMIR 153.124 -0,94 BIST KAYSERI 305.609 -2,45 BIST KOCAELI 214.457 -0,51 BIST KONYA 64.618 1,02 BIST TEKIRDAĞ 217.189 -0,70
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)