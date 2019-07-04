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Borsada şehir endekslerinin değişimi

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul’da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle: Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST ADANA 197.928 0,06 BIST ANKARA 112.799 -0,47 BIST ANTALYA 48.561...

Borsada şehir endekslerinin değişimi
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İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul’da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:

Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST ADANA 197.928 0,06 BIST ANKARA 112.799 -0,47 BIST ANTALYA 48.561 -0,95 BIST BALIKESİR 54.493 -0,82 BIST BURSA 138.808 -0,75 BIST DENIZLI 80.050 1,07 BIST ISTANBUL 100.463 -0,31 BIST IZMIR 151.863 -0,82 BIST KAYSERI 309.708 1,34 BIST KOCAELI 213.763 -0,32 BIST KONYA 64.804 0,29 BIST TEKIRDAĞ 215.367 -0,84

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)

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BIST 100BIST ŞirketleriBorsada şehir Endekslerinin Değişimi
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