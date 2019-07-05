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Borsada şehir endekslerinin değişimi

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul’da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle: Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST ADANA 195.462 -1,25 BIST ANKARA 111.694 -0,98 BIST ANTALYA...

Borsada şehir endekslerinin değişimi
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İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul’da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:

Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST ADANA 195.462 -1,25 BIST ANKARA 111.694 -0,98 BIST ANTALYA 48.290 -0,56 BIST BALIKESİR 53.984 -0,93 BIST BURSA 136.827 -1,43 BIST DENIZLI 79.654 -0,50 BIST ISTANBUL 99.717 -0,74 BIST IZMIR 149.251 -1,72 BIST KAYSERI 313.392 1,19 BIST KOCAELI 211.988 -0,83 BIST KONYA 63.962 -1,30 BIST TEKIRDAĞ 211.394 -1,84

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)

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BİST 100BIST ŞirketleriBorsada şehir Endekslerinin Değişimi
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