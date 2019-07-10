Borsada şehir endekslerinin değişimi

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul’da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST ADANA 189.962 0,15 BIST ANKARA 108.017 1,55 BIST ANTALYA 49.348 0,31 BIST BALIKESİR 53.974 2,00 BIST BURSA 134.821 -0,89 BIST DENIZLI 79.416 1,93 BIST ISTANBUL 99.131 2,06 BIST IZMIR 148.200 1,99 BIST KAYSERI 310.122 -0,06 BIST KOCAELI 215.198 1,06 BIST KONYA 63.202 1,59 BIST TEKIRDAĞ 211.529 0,79
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)