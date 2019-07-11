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Borsada şehir endekslerinin değişimi

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul’da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle: Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST ADANA 188.627 -0,70 BIST ANKARA 109.401 1,28 BIST ANTALYA 49.747...

Borsada şehir endekslerinin değişimi
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İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul’da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:

Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST ADANA 188.627 -0,70 BIST ANKARA 109.401 1,28 BIST ANTALYA 49.747 0,81 BIST BALIKESİR 53.868 -0,20 BIST BURSA 135.936 0,83 BIST DENIZLI 79.381 -0,04 BIST ISTANBUL 100.139 1,02 BIST IZMIR 149.456 0,85 BIST KAYSERI 310.108 0,00 BIST KOCAELI 221.958 3,14 BIST KONYA 63.993 1,25 BIST TEKIRDAĞ 213.844 1,09

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)

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BIST 100BIST ŞirketleriBorsada şehir Endekslerinin Değişimi
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