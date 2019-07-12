Borsada şehir endekslerinin değişimi

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul’da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST ADANA 181.857 -3,59 BIST ANKARA 106.103 -3,01 BIST ANTALYA 47.683 -4,15 BIST BALIKESİR 52.521 -2,50 BIST BURSA 132.998 -2,16 BIST DENIZLI 77.030 -2,96 BIST ISTANBUL 98.091 -2,05 BIST IZMIR 148.613 -0,56 BIST KAYSERI 309.910 -0,06 BIST KOCAELI 222.805 0,38 BIST KONYA 63.440 -0,86 BIST TEKIRDAĞ 209.831 -1,88
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)