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Borsada şehir endekslerinin değişimi

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul’da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle: Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST ADANA 182.209 -1,03 BIST ANKARA 113.248 -0,65 BIST ANTALYA 49.022...

Borsada şehir endekslerinin değişimi
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İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul’da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:

Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST ADANA 182.209 -1,03 BIST ANKARA 113.248 -0,65 BIST ANTALYA 49.022 -0,16 BIST BALIKESİR 56.384 -0,17 BIST BURSA 142.113 -0,76 BIST DENIZLI 80.814 -0,32 BIST ISTANBUL 102.303 -1,22 BIST IZMIR 157.271 -0,65 BIST KAYSERI 328.827 -1,32 BIST KOCAELI 238.264 -0,91 BIST KONYA 63.988 -0,30 BIST TEKIRDAĞ 223.967 0,49

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)

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Anahtar Kelimeler:
Borsada şehir Endekslerinin Değişimi
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