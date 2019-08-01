Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar food istanbul masraf paketi Gamecell Sonera Holding BV kist ameliyatı
Konut kredi faizlerinde devrim
Kredi faizlerinde devrim
Meteorolojiden sağanak uyarısı
Meteoroloji uyardı
Samsun’a aronia bahçesi kuruldu
Samsun'da aronia bahçesi
“Süreyya“ kavununda erken hasat
'Süreyya'da erken hasat
Bankacılık sektörünün mevduatı arttı
Mevduat arttı!

Borsada şehir endekslerinin değişimi

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul’da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle: Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST ADANA 185.488 0,19 BIST ANKARA 117.226 0,93 BIST ANTALYA 49.011...

Borsada şehir endekslerinin değişimi
banner17

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul’da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:

Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST ADANA 185.488 0,19 BIST ANKARA 117.226 0,93 BIST ANTALYA 49.011 0,58 BIST BALIKESİR 58.141 2,16 BIST BURSA 142.373 0,23 BIST DENIZLI 81.048 -1,72 BIST ISTANBUL 101.386 -0,03 BIST IZMIR 157.029 -0,35 BIST KAYSERI 341.466 0,54 BIST KOCAELI 249.293 1,57 BIST KONYA 63.443 0,08 BIST TEKIRDAĞ 216.853 -1,09

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
Borsada şehir Endekslerinin Değişimi
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5