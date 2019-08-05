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Borsada şehir endekslerinin değişimi

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul’da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle: Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST ADANA 184.262 0,38 BIST ANKARA 114.935 -0,13 BIST ANTALYA 48.513...

Borsada şehir endekslerinin değişimi
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İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul’da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:

Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST ADANA 184.262 0,38 BIST ANKARA 114.935 -0,13 BIST ANTALYA 48.513 -0,38 BIST BALIKESİR 57.100 -0,68 BIST BURSA 137.368 -0,68 BIST DENIZLI 81.507 0,21 BIST ISTANBUL 97.598 -1,49 BIST IZMIR 154.993 0,10 BIST KAYSERI 333.973 -1,81 BIST KOCAELI 237.098 -0,69 BIST KONYA 62.174 0,01 BIST TEKIRDAĞ 204.632 -1,22

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)

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Anahtar Kelimeler:
BIST 100BIST ŞirketleriBorsada şehir Endekslerinin Değişimi
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