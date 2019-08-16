Borsada şehir endekslerinin değişimi

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul’da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST ADANA 171.781 -1,14 BIST ANKARA 111.824 -0,03 BIST ANTALYA 48.342 -0,77 BIST BALIKESİR 59.033 1,10 BIST BURSA 136.475 -0,21 BIST DENIZLI 82.383 1,28 BIST ISTANBUL 96.202 0,06 BIST IZMIR 153.271 0,24 BIST KAYSERI 358.319 1,54 BIST KOCAELI 225.583 -1,55 BIST KONYA 61.945 -0,63 BIST TEKIRDAĞ 206.858 -2,43
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)