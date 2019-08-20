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Borsada şehir endekslerinin değişimi

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul’da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle: Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST ADANA 167.724 -0,29 BIST ANKARA 115.493 3,05 BIST ANTALYA 47.539...

Borsada şehir endekslerinin değişimi
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İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul’da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:

Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST ADANA 167.724 -0,29 BIST ANKARA 115.493 3,05 BIST ANTALYA 47.539 -0,69 BIST BALIKESİR 61.639 2,74 BIST BURSA 134.156 0,13 BIST DENIZLI 82.282 -0,23 BIST ISTANBUL 96.609 0,47 BIST IZMIR 153.304 1,43 BIST KAYSERI 362.959 2,85 BIST KOCAELI 230.050 1,36 BIST KONYA 61.752 -1,35 BIST TEKIRDAĞ 221.819 5,21

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)

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BIST 100BIST ŞirketleriBorsada şehir Endekslerinin Değişimi
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