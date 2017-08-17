Borsadaki bankaların ilk yarı karı yüzde 33 arttı

İSTANBUL (AA) - MURAT BİRİNCİ - Borsa İstanbul'da işlem gören 9 mevduat bankasının net karı, bu yılın yarısında 2016'nın aynı dönemine göre yüzde 32,9 artarak 16 milyar 962 milyon lira olurken, ortalama öz kaynak karlılığı da yüzde 15 seviyesinde gerçekleşti.

AA muhabirinin derlediği bilgilere göre, ICBC Turkey Bank hariç borsada işlem gören Akbank, DenizBank, Garanti Bankası, Halkbank, İş Bankası, QNB Finansbank, Şekerbank, VakıfBank ve Yapı Kredi'nin konsolide olmayan toplam aktif büyüklüğü bu yılın haziran sonu itibarıyla 1 trilyon 960 milyar lirayı aştı. Söz konusu rakam, geçen yılın sonuna kıyasla yüzde 9'un üzerinde artışa işaret etti.

Borsa İstanbul'da işlem gören 9 mevduat bankasının ilk yarı net karı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 32,9 artarak 16 milyar 962 milyon liraya ulaştı.

Borsada işlem gören bankaların öz kaynakları, söz konusu dönemde yaklaşık yüzde 11 artarak 213 milyar lirayı aşarken, ortalama öz kaynak karlılığı da yüzde 15 düzeyinde gerçekleşti.





- Şekerbank'ta kar artışı yüzde 147,9



Borsa İstanbul'daki mevduat bankaları içinde ilk yarıda en fazla net karı yaklaşık 3 milyar 80 milyon TL ile Garanti Bankası elde etti. Net karda Garanti Bankası'nı 2 milyar 905 milyon lira ile Akbank ve 2 milyar 887 milyon lira ile İş Bankası izledi.

Net karını 2016'nın ilk yarısına göre en çok artıran banka ise Şekerbank oldu. Kar artışı yüzde 147,9 olan Şekerbank'ı, yüzde 92,2 ile VakıfBank ve yüzde 46,6 ile QNB Finansbank takip etti.

Ortalama öz kaynak karlılığı en yüksek banka da VakıfBank olarak belirlendi. Haziran 2017 itibarıyla ortalama öz kaynak karlılığı yüzde 18,9 düzeyinde bulunan VakıfBank'ı, yüzde 16 ile Akbank ve yüzde 15,7 ile Garanti Bankası izledi.



- Ziraat'in karı, Borsa İstanbul'daki 9 bankanın toplam karının 4'te biri





Borsa İstanbul'da işlem görmeyen Ziraat, Türkiye'nin en büyük aktif toplamına sahip bankası olurken, net karını da ilk yarıda geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 28 artırarak 4 milyar 336 milyon liraya çıkardı.

Ziraat'in ilk yarı net karı, Borsa İstanbul'daki 9 mevduat bankasının toplam karının yaklaşık 4'te birine denk geliyor.

Bankanın ortalama öz kaynak karlılığı da Haziran 2017 sonu itibarıyla yüzde 19,2 seviyesinde gerçekleşti.







- Türk bankacılık sektörünün karı 25,4 milyar lirayı aştı



Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) verilerine göre de Türk bankacılık sektörünün dönem net karı, bu yılın ilk yarısında 2016'nın aynı dönemine oranla yüzde 33,2 artarak 25 milyar 355 milyon liraya yükseldi. Bankalar, geçen yılın ilk yarısında 19 milyar 33 milyon lira kar elde etmişti.

Bankacılık analistleri, ilk yarıdaki kar artışında, ekonomi yönetimi ve düzenleyici kurumların bankaların üzerindeki yükleri hafifletmesi ve hükümetin büyümeyi destekleyici yönde aldığı teşvik paketlerinin etkili olduğunu belirtti.

Borsa İstanbul'da işlem gören mevduat bankalarının 2016 ve 2017'deki ilk yarı net dönem karı ve ortalama öz kaynak karlılığı şöyle (bin TL):

Net dönem karı (Bin TL) (*) Ortalama Öz kaynak karlılığı (Yüzde) Haziran 2016 Haziran 2017 Değişim (Yüzde) Akbank 2.339.393 2.905.562 24,2 16,0 DenizBank 758.284 985.678 30,0 15,1 Garanti Bankası 2.580.262 3.079.565 19,4 15,7 Halkbank 1.565.680 2.227.939 42,3 14,6 İş Bankası 2.287.418 2.887.103 26,2 14,4 QNB Finansbank 552.528 809.967 46,6 14,3 Şekerbank 20.810 51.588 147,9 6,1 VakıfBank 1.103.587 2.121.410 92,2 18,9 Yapı Kredi 1.552.138 1.893.198 22,0 12,4 Genel toplam 12.760.100 16.962.010 32,9 15,0

(*) Ortalama öz kaynak karlılığı = 12 aylık net kar/12 aylık ortalama öz kaynaklar şeklinde hesaplanmıştır.

