Borsadaki bankaların karı 2017'de yüzde 27 arttı

İSTANBUL (AA) - MURAT BİRİNCİ - Borsa İstanbul'da işlem gören 10 mevduat bankasının net karı, geçen yıl 2016'ya göre yüzde 26,8 artarak 32 milyar 394 milyon lira olurken, ortalama öz kaynak karlılığı yüzde 15,2 seviyesinde gerçekleşti.



AA muhabirinin derlediği bilgilere göre, borsada işlem gören Akbank, DenizBank, Garanti Bankası, Halkbank, ICBC Turkey Bank, İş Bankası, QNB Finansbank, Şekerbank, VakıfBank ve Yapı Kredi'nin konsolide olmayan toplam aktif büyüklüğü 2017 sonu itibarıyla 2 trilyon 168 milyar lirayı aştı. Söz konusu rakam, 2016 sonuna kıyasla yüzde 20,3 artışa işaret etti.

Borsa İstanbul'da işlem gören mevduat bankalarının 2017'deki net karı, bir önceki yılın sonuna göre yüzde 26,8 artarak 32 milyar 394 milyon lira 427 bin liraya ulaştı. Bankalar, 2016 yılında 25 milyar 537 milyon 897 bin lira net kar elde etmişti.

Borsada işlem gören bankaların öz kaynakları, 2017'de yüzde 19,4 artarak 232 milyar liraya dayanırken, ortalama öz kaynak karlılığı yüzde 15,2 düzeyinde gerçekleşti.





- ICBC Turkey Bank'ın kar artışı yüzde 210,1





Borsa İstanbul'daki mevduat bankaları arasında geçen yıl en fazla net karı 6 milyar 344 milyon TL ile Garanti Bankası elde etti. Net karda Garanti Bankası'nı 6 milyar 39 milyon lira ile Akbank ve 5 milyar 308 milyon lira ile İş Bankası izledi.

Net karını 2016 sonuna göre en çok artıran banka ise ICBC Turkey Bank oldu. Kar artışı yüzde 210,1 olan ICBC Turkey Bank'ı, yüzde 45,6 ile Halkbank ve yüzde 37,7 ile VakıfBank takip etti.

Ortalama öz kaynak karlılığı en yüksek banka ise VakıfBank oldu. 2017 sonu itibarıyla ortalama öz kaynak karlılığı yüzde 17,4 düzeyinde bulunan VakıfBank'ı, yüzde 16,64 ile Akbank ve yüzde 16,62 ile Garanti Bankası izledi.







- Ziraat'in karı, Borsa İstanbul'daki 10 bankanın toplam karının 4'te biri





Borsa İstanbul'da işlem görmeyen Ziraat, 434,3 milyar TL ile Türkiye'nin en büyük aktif toplamına sahip bankası olurken, net karını da 2017'de bir önceki yıla yüzde 20,7 artırarak 7 milyar 940 milyon liraya çıkardı.



Ziraat'in geçen yılki net karı, Borsa İstanbul'daki 10 mevduat bankasının toplam karının yaklaşık 4'te birine denk geliyor.



Bankanın ortalama öz kaynak karlılığı da 2017 itibarıyla yüzde 18,4 seviyesinde gerçekleşti.







- Türk bankacılık sektörünün karı 49,1 milyar lira





Bu arada, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) verilerine göre, Türk bankacılık sektörünün dönem net karı, 2017'de bir önceki yıla oranla yüzde 31 artarak 49 milyar 122 milyon liraya yükseldi. Bankalar, 2016'da 37 milyar 530 milyon lira kar elde etmişti.

Borsa İstanbul'da işlem gören mevduat bankalarının 2016 ve 2017 net dönem karı ve ortalama öz kaynak karlılığı şöyle:

Net dönem karı (bin TL) Ortalama Öz kaynak karlılığı (%) Bankalar Aralık 2016 Aralık 2017 Değişim (%) Akbank 4.820.455 6.039.069 25,3 16,6 DenizBank 1.409.281 1.879.792 33,4 16,0 Garanti Bankası 5.070.549 6.343.920 25,1 16,6 Halkbank 2.558.265 3.725.462 45,6 15,8 ICBC Turkey 13.700 42.484 210,1 5,2 İş Bankası 4.701.206 5.307.905 12,9 13,4 QNB Finansbank 1.203.410 1.603.441 33,2 14,3 Şekerbank 125.194 114.890 -8,2 4,4 VakıfBank 2.703.042 3.723.383 37,7 17,4 Yapı Kredi 2.932.795 3.614.081 23,2 12,8 Genel toplam 25.537.897 32.394.427 26,8 15,2