Borsadaki enerji şirketlerinin aktif büyüklüğü 52 milyar liraya ulaştı

İSTANBUL (AA) - ERHAN CİHAN ÜNAL - Borsa İstanbul'da işlem gören 7 enerji firmasının aktif büyüklüğü, 2018 yıl sonunda 52 milyar liraya ulaştı.

AA muhabirinin derlediği bilgilere göre, borsada işlem gören 7 enerji firmasının aktif büyüklüğü 2018 yılında bir önceki yıla göre yüzde 27,1 arttı. Buna göre, Ak Enerji, Aksu Enerji, Ayen Enerji, Bomonti Elektrik, Enerjisa Enerji, Odaş Elektrik ve Zorlu Enerji'nin aktif büyüklüğü geçen yıl sonunda 51 milyar 849 milyon 36 bin 797 liraya yükseldi.

2017'de sektördeki söz konusu 7 firmanın toplam aktif büyüklüğü 40 milyar 796 milyon 938 bin 732 lira düzeyindeydi.



Bu dönemde Enerjisa Enerji'nin aktifleri yüzde 24,42 artışla 23 milyar 125 milyon 41 bin liraya çıkarken, Zorlu Enerji'nin aktifleri yüzde 41,55 yükselişle 17 milyar 163 milyon 860 bine yükseldi. Ak Enerji'nin aktifleri ise yüzde 2,97 azalarak 5 milyar 704 milyon 568 bin 702 lira düzeyinde gerçekleşti.





- Net satışlar yüzde 43 arttı





Söz konusu dönemde firmaların tamamı satışlarını önceki yıla göre artırdı. Şirketlerin net satışları bu dönemde 20 milyar 286 milyon 508 bin 390 liradan yüzde 42,8 artışla 28 milyar 970 milyon 101 bin 923 liraya ulaştı.

Bu dönemde en fazla satışı 18 milyar 346 milyon 787 bin lira ile Enerjisa Enerji gerçekleştirirken, bu şirketi 6 milyar 729 milyon 806 bin lira ile Zorlu Enerji, 2 milyar 215 milyon 717 bin 988 lira ile Ak Enerji izledi.

Aynı dönemde net satışlarını oransal olarak en çok artıran şirket yüzde 147,7 artışla Bomonti Elektrik olurken, onu yüzde 63,4 yükselişle Ayen Enerji ve yüzde 49,3 artışla Aksu Enerji izledi.





- İki şirket kâr, beş şirket zarar etti





Bu dönemde enerji firmalarının hepsi satışlarını artırmasına karşın, bu başarıları kârlarına yansıtamadılar. Enerjisa Enerji ve Zorlu Enerji 2018'de önceki yıla kıyasla karlarını azaltmalarına karşın kâr etmeyi başaran şirket oldular.

2017'de 988 milyon 9 bin lira kâr eden Enerjisa Enerji'nin 2018'de kârı yüzde 24,32 azalarak 747 milyon 697 bin liraya geriledi. Aynı dönemde Zorlu Enerji'nin ise karını yüzde 1,54 azalışla 34 milyon 548 bin liraya düştü.

Söz konusu dönemde 1 milyar 556 milyon 396 bin 550 lira zarar eden Ak Enerji en fazla zarar eden şirket olurken, onu 251 milyon 539 bin 855 lira zarar ile Odaş Elektrik, 49 milyon 669 bin 939 lira zarar eden Ayen Enerji izledi.





- Öz kaynaklarını yüzde 11 artırdılar





Bu dönemde söz konusu şirketlerden 4'ünün öz kaynakları artarken 3'ünün ise öz kaynakları azaldı. Tüm şirketlerin 2017'de 9 milyar 542 milyon 632 bin 48 lira olan toplam öz kaynağı 2018'de yüzde 11 artışla 10 milyar 565 milyon 575 bin 340 bin liraya ulaştı. Aynı dönemde öz kaynağını yüzde 224,44 artıran Odaş Elektrik ilk sırada yer alırken, onu yüzde 118,95'lik artışla Zorlu Enerji, yüzde 30,09'luk yükselişle Ayen Enerji izledi.

Öz kaynakları en fazla azalan şirket yüzde eksi 75,35 ile Ak Enerji olurken onu yüzde eksi 31,95 ile Bomonti Elektrik, yüzde eksi 12,65 ile Aksu Enerji izledi.





Borsa İstanbul'da işlem gören enerji şirketlerinin 2017 ve 2018 yıl sonları verileri:

Enerji Satışlar 2018 2017 değişim Ak Enerji 2.215.717.988 1.855.097.831 19,44 Aksu Enerji 9.471.474 6.344.784 49,28 Ayen Enerji 778.191.877 476.400.786 63,35 Odaş Elektrik 886.644.697 614.529.927 44,28 Zorlu Enerji 6.729.806.000 4.987.911.000 34,92 Enerjisa Enerji 18.346.787.000 12.344.818.000 48,62 Bomonti Elektrik 3.482.887 1.406.062 147,71 Toplam 28.970.101.923 20.286.508.390 42,80 Özkaynaklar 2018 2017 değişim Ak Enerji 460.564.993 1.868.433.136 -75,35 Aksu Enerji 20.940.493 23.973.013 -12,65 Ayen Enerji 479.652.307 368.719.959 30,09 Odaş Elektrik 828.988.284 255.514.392 224,44 Zorlu Enerji 2.462.191.000 1.124.539.000 118,95 Enerjisa Enerji 6.298.915.000 5.880.403.000 7,12 Bomonti Elektrik 14.323.263 21.049.548 -31,95 Toplam 10.565.575.340 9.542.632.048 11 Kar 2018 2017 değişim Ak Enerji -1.556.396.550 -507.197.153 -206,86 Aksu Enerji -7.304.435 -9.042.959 19,23 Ayen Enerji -49.669.939 35.085.883 -241,57 Odaş Elektrik -251.539.855 99.745.057 -352,18 Zorlu Enerji 34.548.000 35.087.000 -1,54 Enerjisa Enerji 747.697.000 988.009.000 -24,32 Bomonti Elektrik -6.754.540 -7.360.651 8,23 Aktifler 2018 2017 değişim Ak Enerji 5.704.568.702 5.879.213.602 -2,97 Aksu Enerji 62.541.020 64.130.490 -2,48 Ayen Enerji 2.668.036.731 2.313.155.109 15,34 Odaş Elektrik 3.076.063.154 1.780.347.828 72,78 Zorlu Enerji 17.163.860.000 12.125.603.000 41,55 Enerjisa Enerji 23.125.041.000 18.585.978.000 24,42 Bomonti Elektrik 48.926.190 48.510.703 0,86 Toplam 51.849.036.797 40.796.938.732 27,09