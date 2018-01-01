Borsadan son 5 yılın en iyi performansı

İSTANBUL (AA) - ERHAN CİHAN ÜNAL - Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, yükseliş eğiliminde hareket ettiği 2017'yi rekor seviyede tamamlarken, son 5 yılın da en iyi performansını göstermiş oldu.

AA muhabirinin Borsa İstanbul verilerinden derlediği bilgilere göre, 2017'de rekor üzerine rekor kıran BIST 100 endeksi, yılı, tüm zamanların en yüksek kapanış seviyesi olan 115.333,01 puandan tamamladı.

ABD ve Kuzey Kore arasında yaşanan füze krizi, ABD ile Türkiye arasındaki vize problemi ve döviz kurlarındaki yükselişlerin etkisiyle yılın belli dönemlerinde satış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, söz konusu gelişmelere karşın kayıplarını telafi ederek yükselişini sürdürdü.

2017'nin son haftasında ABD ile vize sorununun, karşılıklı gelen açıklamalarla gündemden kalkmasının etkisiyle yükseliş eğilimini devam ettiren BIST 100 endeksi, tüm zamanların en yüksek seviyesi olan 115.840,17 puana kadar çıktı. Endeks, 2017'yi de 115.333,01 puanla bugüne kadarki en yüksek kapanış seviyesinden tamamladı.

Yıllık bazda bakıldığında 2017'de yatırımcısına yüzde 47,6 getiri sağlayan BIST 100 endeksi, 2010'dan bu yana ilk defa 2 yıl üst üste değer kazanırken, son 5 yılın da en iyi performansını göstermiş oldu.





- 7 sektör BIST 100'ü geride bıraktı





Borsada 22 sektör endeksinden 7'si, 2017'de BIST 100'den daha fazla değer kazandı. Likiditesi ve halka açıklığı yüksek olan bankacılığın da aralarında bulunduğu 15 sektör endeksi ise BIST 100'den daha kötü performans sergiledi.

Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 193,3 ile ulaştırma olurken, ulaştırmayı yüzde 153,5 ile madencilik, yüzde 97,4 ile metal ana sanayi izledi. Tek gerileyen endeks olan spor ise yüzde 8,1 değer kaybetti.

Ulaştırma sektörü hisse senetleri incelendiğinde Türk Hava Yolları AO (THYAO) hissesinin önce çıktığı görüldü. Yıl boyunca işlem hacmi ve işlem sayısı bakımından en çok tercih edilen hisselerden biri olan THYAO, yüzde 213,2 değer kazanarak yatırımcısını sevindirdi.

Tek gerileyen endeks olarak kayıtlara geçen spor endeksi içerisindeki hisseler incelendiğinde de, Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret AŞ'nin hisse senetleri dışındakilerin değer kaybettiği görüldü. Beşiktaş hisseleri yüzde 2,3 değer kazanarak endeks içerisindeki diğer hisselerden pozitif ayrışırken, Fenerbahçe Futbol AŞ hissesi yüzde 12,1, Galatasaray Sportif Sınai ve Ticari Yatırımlar AŞ hissesi yüzde 15,7, Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği Ticaret AŞ de yüzde 22,5 değer kaybederek yatırımcısını üzdü.





- Yatırımcılarını şaşırtmadılar





Borsa İstanbul'da hesaplanan endekslerin geçmiş getirileri incelendiğinde, sigorta ve metal eşya makine endeksleri 6 yıl, bilişim, kimya, petrol, plastik ve gayrimenkul yatırım ortaklığı endeksleri de 4 yıl üst üste değer kazanarak yatırımcısını 2017'de de sevindirdi.

Hisse bazlı bakıldığında ise Borsa İstanbul'da işlem gören 416 hisse içerisinde yatırımcısına geçen yıl en çok kazandıran yüzde 1.851,22 primle Yeşil Yatırım Holding oldu. Yeşil Yatırım Holding'i yüzde 1.030,04'lük getiri ile Beyaz Filo Kiralama ve yüzde 800,97 artış ile İzmir Fırça Sanayi izledi.

Söz konusu dönemde yatırımcısına en fazla kaybettirenler ise yüzde 68,18 ile Bimeks Bilgi İşlem ve Dış Ticaret AŞ, yüzde 51,4 ile Bomonti Elektrik Mühendislik Müşavirlik İnşaat Turizm AŞ, yüzde 49,20 ile Temapol Polimer Plastik ve İnşaat Sanayi Ticaret AŞ oldu.

Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin son değeri ve 2017 yılı getirileri şöyle:

SEKTÖR ENDEKSİ SON YILLIK DEĞİŞİM (%) Ulaştırma 160.001,75 193,27 Madencilik 61.063,94 153,5 Metal Ana Sanayi 254.123,32 97,43 Tekstil Deri 32.955,83 91,95 Kimya Petrol Plastik 114.536,51 67,1 Ticaret 206.468,11 55,4 İletişim 38.073,90 51,89 Sigorta 282.500,61 39,23 Holding ve Yatırım 92.606,58 39,08 Finansal Kiralama Faktoring 38.925,43 39,07 Turizm 8.220,91 37,8 Elektrik 3.800,73 37,22 Orman Kağıt Basım 56.211,11 33,55 Bilişim 29.524,79 33,25 Banka 171.378,31 32,29 Metal Eşya Makine 163.059,44 28,76 İnşaat 91.697,43 26,27 Gıda İçecek 126.468,10 23,91 Menkul Kıymet Yatırım Ortaklığı 28.023,69 13,83 Taş Toprak 84.320,40 12,98 Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı 44.137,56 4,47 Spor 56.651,07 -8,08