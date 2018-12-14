Borsalarda 151 bin tonun üzerinde fındık işlem gördü

GİRESUN (AA) - Ticaret borsalarında ekim ayı sonu itibariyle 151 bin tonun üzerinde fındığın işlem gördüğü bildirildi.

Giresun Ticaret Borsasından yapılan yazılı açıklamada, fındık üretilen bölgelerdeki 21 ticaret borsasında, 1 Ağustos-31 Ekim 2018 döneminde gerçekleştirilen fındık satış işlemlerine ilişkin bilgi verildi.

İlk üç ayda borsalarda 151 bin 714 ton fındığın işlem gördüğü, en fazla işlemin 46 bin 374 tonla Sakarya'da yapıldığı belirtildi.



Sakarya'yı 40 bin 670 tonla Ordu ve 16 bin 327 tonla da Trabzon ticaret borsalarının izlediği kaydedildi.



Giresun Ticaret Borsasında ise bu dönemde 11 bin 712 ton fındığın işlem gördüğü bildirildi.