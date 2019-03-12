Borsalarda 263,4 bin ton fındık işlem gördü

GİRESUN (AA) - Ticaret borsalarında geçen yılın ağustos ayından bu yılın ocak ayı sonuna kadar 263,4 bin ton fındığın işlem gördüğü belirtildi.



Giresun Ticaret Borsasından yapılan yazılı açıklamada, fındık üretilen bölgelerdeki 21 ticaret borsasında, 1 Ağustos 2018-31 Ocak 2019 döneminde gerçekleştirilen fındık satış işlemlerine ilişkin bilgi verildi.

Bu dönemde borsalarda 263 bin 457 ton fındığın işlem gördüğü, en fazla işlemin 72 bin 12 ton ile Ordu'da yapıldığı ifade edildi.

Ordu'yu 71 bin 83 tonla Sakarya ve 26 bin 828 tonla da Düzce ticaret borsalarının izlediği kaydedildi.



Giresun Ticaret Borsasında ise söz konusu dönemde 24 bin 652 ton fındığın işlem gördüğü bildirildi.