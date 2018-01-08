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Borsalarda 457 bin ton fındık işlem gördü

GİRESUN (AA) - Borsalarda bu yıl kasım ayı sonu itibarıyla 457 bin ton fındığın işlem gördüğü bildirildi. Giresun Ticaret Borsası'ndan (GTB) yapılan yazılı açıklamada, fındık üretimi gerçekleştirilen bölgelerdeki ticaret borsalarında...

Borsalarda 457 bin ton fındık işlem gördü

GİRESUN (AA) - Borsalarda bu yıl kasım ayı sonu itibarıyla 457 bin ton fındığın işlem gördüğü bildirildi.

Giresun Ticaret Borsası'ndan (GTB) yapılan yazılı açıklamada, fındık üretimi gerçekleştirilen bölgelerdeki ticaret borsalarında 2017 yılı kasım ayı sonu itibarıyla işlem gören fındık miktarının 457 bin 667 ton olduğu belirtildi.

Söz konusu dönemde en fazla fındık işleminin 106 bin 910 ton ile Sakarya'da gerçekleştiği vurgulanan açıklamada, Sakarya'yı 86 bin 485 ton ile Düzce ve 74 bin 37 ton ile de Ordu ticaret borsalarının izlediği ifade edildi.

GTB'de ise ağustos ve kasım aylarında 48 bin 266 ton fındığın işlem gördüğü kaydedildi.

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BorsaFındıkGiresun
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