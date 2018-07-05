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Borsalarda 737 bin ton fındık işlem gördü

GİRESUN (AA) - Ticaret borsalarında bu yıl mayıs sonu itibarıyla yaklaşık 737 bin ton fındığın işlem gördüğü bildirildi. Giresun Ticaret Borsası'ndan (GTB) yapılan yazılı açıklamada, fındık üretimi gerçekleştirilen bölgelerdeki...

Borsalarda 737 bin ton fındık işlem gördü

GİRESUN (AA) - Ticaret borsalarında bu yıl mayıs sonu itibarıyla yaklaşık 737 bin ton fındığın işlem gördüğü bildirildi.

Giresun Ticaret Borsası'ndan (GTB) yapılan yazılı açıklamada, fındık üretimi gerçekleştirilen bölgelerdeki toplam 21 ticaret borsasında 1 Ağustos 2017-31 Mayıs 2018 döneminde işlem gören fındık miktarı hakkında bilgi verildi.

Mayıs ayı sonu itibarıyla borsalarda işlem gören fındık miktarının 736 bin 909 ton olduğu belirtilen açıklamada, söz konusu dönemde en fazla fındık işleminin 154 bin 759 ton ile Sakarya'da gerçekleştiğine işaret edildi.

Açıklamada, Sakarya'yı 135 bin 452 tonla Ordu ve 125 bin 941 tonla Düzce ticaret borsalarının izlediği kaydedildi.

GTB'de ise söz konusu dönemde 87 bin 176 ton fındığın işlem gördüğü ifade edildi.


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