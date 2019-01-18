Borsanın tarihi rallisinde hedef tekrar 100 binin üzeri

İSTANBUL (AA) - BEKİR GÜRDAMAR - Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, dün itibarıyla üst üste 10'uncu işlem gününü de yükselişle tamamlayarak, tarihinde sadece 11 kez gerçekleşen türde bir ralliye imza attı ve 100 bin puanın üzeri tekrar hedefe girdi.

BIST 100 endeksi, 4 Ocak'ta başlayan ve dünkü kapanışa kadar devam eden 10 günlük ralli ile 2016 yılından bu yana aralıksız en uzun soluklu çıkışını yaptı. Tarihinde sadece 11 kez gerçekleşen böyle bir ralli, en son 2016'da gerçekleşmişti. Endeks kapanışları itibarıyla en uzun soluklu yükseliş rekoru da 11 gün ile 2016 ve 2012'de görülmüştü.

Analistler, özellikle banka hisselerinde yoğunlaşan alımların genele yayılması durumunda BIST 100 endeksinin 97.900 direncini aşabileceğini ve sırasıyla 100.000 ve 107.400 seviyelerinin gündeme gelebileceğini belirtti.

ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın 4 Ocak'taki konuşmasının faiz artırım beklentilerini azaltması ile başlayan pay piyasalarındaki yükseliş, ABD Başkanı Donald Trump'ın Suriye'den çekilme kararı, döviz kurlarında azalan oynaklık ve tahvil piyasasında faizlerin gerilemesi ile bugüne kadar devam etti.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) politika faizini değiştirmeyerek yüzde 24'te sabit tutması ve enflasyonla mücadelede sıkı duruşun korunacağı mesajı özellikle banka pay piyasalarında alımların güçlenmesini sağladı.

Borsa yatırımcısı 10 günlük ralli ile ortalama yüzde 10,8 kazanırken, banka hisselerine yatırım yapanların bu dönemdeki getirisi yüzde 19,8 oldu. Borsanın yükselişinde lokomotif görevi gören büyük banka pay piyasalarının performansına bakıldığında en yüksek getiriyi yüzde 22,9 ile İş Bankası (C) sağlarken, onu yüzde 22,7 ile Garanti Bankası ve yüzde 19,8 ile Akbank izledi.





- 2018'in kayıpları telafi ediliyor





BIST 100 endeksi, 2018'de Fed'in faiz artırımları, seçimler, döviz kurlarında artan oynaklık, Suriye belirsizliği, ticaret savaşı endişeleri ile satış ağırlıklı bir seyir izlemişti. 2018 yılını yüzde 20,9 düşüşle 91.270,48 puandan tamamlayan BIST 100 endeksi, 2019 yılının ilk haftasında başlattığı yükselişle yılbaşına göre yüzde 6,1 değer kazandı.

Yılbaşına göre sektör endekslerinin değişimlerine bakıldığında iletişim ve bankacılık sektör hisselerinin öne çıktığı görülüyor. Bu 2 sektör endeksinin 2018 kapanışına göre getirileri yüzde 12'yi aşarken, hesaplanan 22 sektör endeksinden sadece 6'sının negatif performans göstermesi dikkati çekti. Bu dönemde yatırımcısını en fazla üzen sektör, yüzde 10,2 ile ulaştırma olurken, onu sırasıyla tekstil, gayrimenkul yatırım ortaklığı, menkul kıymet yatırım ortaklığı, turizm ile finansal kiralama ve faktoring takip etti.

Endeksin en az 10 gün süren yükseliş rallileri tarihsel bazda incelendiğinde, yüzdesel olarak en fazla getirinin yüzde 49,6 ile 1997 yılında sağlandığı görülüyor. Endeksin en uzun soluklu yükselişleri 11 gün ile 2012 ve 2016'daki rallilerde gerçekleşirken, bu yükselişlerde değer kazancının sırasıyla yüzde 6,1 ve yüzde 6,9 ile sınırlı kalması dikkati çekti.





- 2019'da Fed yine baş rolde olabilir





Analistler, 2019 yılına ilişkin değerlendirmelerinde risk faktörleri olarak jeopolitik gelişmeler, gelişmekte olan ülkelerdeki enflasyonist baskıların artması ve piyasalarda artabilecek oynaklıkları öne çıkarırken, ticaret savaşı gelişmeleri, Brexit süreci ve Türkiye'nin kredi notlarına ilişkin değerlendirmelerin de piyasaların yönü üzerinde belirleyici olacağını kaydediyor.

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşlarının 2018'de aşırı temkinli davranarak Türkiye'nin notunu peş peşe düşürdüklerini anımsatan analistler, ekonomideki yeniden dengelenme süreci, Fed'in faiz artırım hızının düşeceği öngörüleri ve azalan jeopolitik endişeler nedeniyle bu senenin not artışlarıyla geçebileceğini bildirdi.

Değerlendirme takvimini açıklayan uluslararası kredi derecelendirme kuruluşlarından Standard&Poor's 15 Şubat'ta ilk değerlendirmesini gerçekleştirecek. 3 Mayıs'ta Fitch Ratings, 2 Ağustos'ta Standard&Poor's ve 1 Kasım'da yine Fitch Ratings'in Türkiye değerlendirmelerini açıklaması bekleniyor. Bir diğer büyük derecelendirme kuruluşu olan Moody's ise Türkiye'ye ilişkin değerlendirme takvimini 2018'de olduğu gibi bu sene de açıklamadı.

2019'da uluslararası piyasaların en önemli gündemi ise yine merkez bankaları olacak. Avrupa Merkez Bankası'nın sonlandırdığı tahvil alım programına, yavaşlayan ekonomi nedeniyle tekrar başlayabileceği tartışılırken, 2020 için resesyon endişelerinin daha yüksek sesle konuşulduğu ABD'de ise Fed'in her kararı ve açıklaması önemli olacak.





- BIST 100 endeksinde öne çıkan direnç 107.400 seviyesinde





Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 97.900 seviyesinin direnç konumunda olduğunu, bu seviyenin aşılması durumunda dolar bazlı 20.000 seviyesinin gündeme gelebileceğini dile getirdi. Dolar bazlı 20.000 seviyesi cari kurla (5,37) 107.400 seviyelerine denk geliyor. Endeksin tarihi zirvesi ise 29 Ocak 2018 tarihinde gördüğü 121.531,50 puan seviyesinde bulunuyor.

Olası düşüşlerde endeksin 95.000 üzerinde tutunup tutunamayacağının takip edilmesi gerektiğini vurgulayan analistler, bu seviyenin altında 92.500'in önemli destek konumunda olduğunu söyledi.



























