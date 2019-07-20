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Boru imalatçılarına çelik ithalatında vergi indirimi

ANKARA (AA) - Dikişli çelik boru üreten tesislerin doğrudan çelik ithalatında gümrük vergisi yüzde 6'ya indirildi.Konuya ilişkin, İthalat Rejimi Kararına Ek Cumhurbaşkanı Kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.Buna göre, dikişli çelik...

Boru imalatçılarına çelik ithalatında vergi indirimi
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ANKARA (AA) - Dikişli çelik boru üreten tesislerin doğrudan çelik ithalatında gümrük vergisi yüzde 6'ya indirildi.

Konuya ilişkin, İthalat Rejimi Kararına Ek Cumhurbaşkanı Kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, dikişli çelik boru üreten tesislerin doğrudan çelik ithalatında gümrük vergisi geçici bir süreliğine yüzde 9'dan yüzde 6'ya çekildi.

Sıcak haddelenmiş sacdan soğuk haddelenmiş sac üreten tesislerin doğrudan ithalatında da gümrük vergisi yüzde 6 olarak uygulanacak. Ayrıca, çelik boru imal edenlerin yüzde 9 yerine yüzde 6 gümrük vergisinden yararlanabilecekleri sıcak saclara 2 ürün daha eklendi.

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Anahtar Kelimeler:
Gümrük VergisiIthalat Rejimi
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