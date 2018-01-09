Borusan Mannesmann'dan Türkiye'ye 75 milyon dolarlık yeni fabrika yatırımı

İSTANBUL (AA) - Borusan Mannesmann Genel Müdürü Zafer Atabey, "Türkiye operasyonlarımıza 75 milyon dolar yatırım yaparak otomotiv borularında büyümeye odaklanıyoruz." dedi.

Atabey, Borusan Mannesmann'ın, 60’ıncı kuruluş yıl dönümünde Türkiye'de yeni fabrika yatırımı yapmasına ilişkin düzenlenen toplantıda yaptığı konuşmada, 6 tane üretim tesisleri bulunduğunu, şimdi 7'nci üretim tesisini kurmakta olduklarını söyledi.

Atabey, "1,2 milyon ton toplam global üretim kapasitemiz var. 35 ülkeye satışımız var. Türkiye dahil 2017 yılında Borusan Mannesmann olarak toplam satışlarımız 850 bin tonu buldu. Burada önemli olan konu, yüksek katma değerli satışlarımızın toplam satışlarımıza oranı yüzde 60'larda... Her sattığımız 3 ürünün 2 tanesi yüksek katma değerli... Konsolide ciromuz 770 milyon dolar... Son 5 yılda 350 milyon dolar yatırımımız var." şeklinde konuştu.

5 Ocak 2018 verilerine göre, Borusan Mannesmann'ın 480 milyon dolar piyasa değeri bulunduğunu ifade eden Atabey, devamla şunları kaydetti:

"Biz bir global şirketiz. Ciromuzun yüzde 70'i Türkiye dışındaki müşterilerden geliyor. Ciromuzun bir kısmı Amerika ve İtalya'daki fabrikamızda yaptığımız satışlardan geliyor. İtalya'daki fabrikamız, tüm AB'ye satış yapan bir fabrika... Amerika'daki fabrikamız da tüm Kuzey Amerika, ABD ve Kanada'ya satış yapıyor. Türkiye'deki fabrikalarımız da hem Türkiye hem de yurt dışındaki müşterilere hitap ediyor. Toplam ciromuzun sadece yüzde 30'u Türkiye'deki müşterilerden, yüzde 50'si Kuzey Amerika, yüzde 18'i AB, yüzde 2'si de diğer pazarlar..."

Atabey, katma değerli ürünler alanında büyüme stratejilerinin ilk ayağının 2011'de yaptıkları enerji hat boruları yatırımı olduğunu, 110 milyon dolarlık bu yatırımla Gemlik'te dünyanın alanında en teknolojik tesisini kurduklarını, enerji hat boruları pazarında özellikle ABD pazarından aldıkları işlerle büyümelerine devam ettiklerini anlattı.

Stratejilerinin ikinci adımını ise 2013 yılında Houston-Teksas'ta kaya gazı ve petrolü sektörüne yönelik sondaj borusu üreten 150 milyon dolarlık bir tesis kurarak attıklarını belirten Atabey, "Şimdi de 3'üncü ve çok önemli bir adım olarak, Türkiye operasyonlarımıza 75 milyon dolar yatırım yaparak otomotiv borularında büyümeye odaklanıyoruz." dedi.

Atabey, Borusan Mannesmann'ın otomotiv boruları segmentinde son 5 yılda iç piyasa ve ihracatta her yıl yüzde 4-5 düzeyinde büyüdüğünü, yeni yatırımla birlikte bu büyümenin yüzde 8-9 bandına çekileceğini bildirdi.





- "Hevesle yatırım yapıyoruz"





Borusan Holding Üst Yöneticisi (CEO) Agah Uğur ise Borusan Mannesman şirketinin son 5 yılda 350 milyon dolar yatırım yaptığını söyledi.

Uğur, "Rekabet açısından çok güçlü olduğunuz yerler bulmak zorundasınız. Türkiye'de sanayi sektöründe bir kapasite fazlası var. Çok hevesle yatırım yapıyoruz. Genelde ihtiyacın çok üzerinde bir kapasiteyi çok hızlı sürede yaratıyoruz." diye konuştu.

Müşteri açısından bakıldığında otomotiv ve beyaz eşya sektörlerinin 2017'de büyümelerini sürdürdüğünü ifade eden Uğur, "Ekonominin kırılganlığına rağmen sektörlerimizin müşterileri segmentlerimizi güçlendirdi. Fabrika yatırımımız, özellikle otomotiv sektörüne yönelik teknoloji yoğun ve katma değerli ürünler anlamında büyük fayda yaratacak." dedi.

Verilen bilgiye göre, Borusan Mannesmann, Gemlik’te otomotiv sanayisi için özel borular üretecek yeni fabrikasıyla Türkiye otomotiv boruları pazarındaki lider konumunu pekiştirirken, Avrupa pazarındaki payını artıracak ve Türkiye’nin otomotiv ihracatını destekleyecek.

Şirket, Gemlik’te otomotiv sanayisi için özel borular üretecek yeni bir fabrika kurarken,

Halkalı’daki fabrikanın üretim kapasitesini de artıracak. Toplam 75 milyon dolar düzeyindeki yatırımın bir bölümü bu yıl devreye alınacak, 2019 yılında ise tamamlanmış olacak.

Yatırım sonucunda otomotiv boruları üretiminde yüzde 55 oranında kapasite artışı olacak, 250 kişilik yeni istihdam yaratılacak. Ayrıca, söz konusu yatırımla Türkiye’de sadece Borusan Mannesmann’da olan, farklı bir teknolojiyle üretilen enerji, madencilik ve makine ekipman üretimi gibi sektörlerde kullanılan endüstriyel boruların kapasitesinde de artış sağlanacak.











