Bosch Çevre Çocuk Tiyatrosu Ordu'da çocuklarla buluşacak

İSTANBUL (AA) - Bosch Çevre Çocuk Tiyatrosu'nun "La Fonten Orman Mahkemesinde" oyunu, 9-10 Şubat'ta Ordu'da çocuklarla buluşacak.

Bosch'tan yapılan açıklamaya göre, Bosch Ev Aletleri, tiyatronun eğlendirirken öğreten gücünden yararlanarak gelecek nesilleri bilinçlendirip geleceği korumaya yönelik çalışmalarını tüm hızıyla sürdürüyor. Bu kapsamdaki faaliyetlerine 2008 yılında başlayan, bugüne kadar 550’yi aşkın temsille 170 bini aşkın çocuğa ulaşan ve Türkiye’nin her köşesine gitmeyi hedefleyen Bosch Çevre Çocuk Tiyatrosu, bu kez Ordulu çocuklarla bir araya gelecek.

Bosch Çevre Çocuk Tiyatrosu, "La Fonten Orman Mahkemesinde" oyunu, 9 Şubat'ta saat 12.00 ve 14.00’te Ordu Büyükşehir Belediyesi Karadeniz Tiyatrosu'nda, 10 Şubat'ta ise saat 12.00 ve 14.00’te Fatsa Kültür Sarayı’nda ücretsiz sahneleyecek.

Çevreye duyarlı nesiller yetiştirilmesine katkıda bulunma amacıyla Bosch Ev Aletleri, söz konusu projede 2010 yılından beri Sadri Alışık Kültür Merkezi (SAKM) ile çalışıyor. Çocuklara çevre bilinci, hayvan ve doğa sevgisi aşılamak hedefiyle hazırlanan, Türk çocuk edebiyatının en önemli yazarlarından Yalvaç Ural'ın kaleme aldığı ve SAKM tarafından sahneye konan "La Fonten Orman Mahkemesinde" oyunu, gelecek dönemde de on binlerce çocuk ve ailesiyle buluşacak.