Bosch Çevre Çocuk Tiyatrosu Trabzonlu çocuklarla buluştu

İSTANBUL (AA) - Bosch Çevre Çocuk Tiyatrosu, 15-16 Aralık'ta "La Fonten Orman Mahkemesinde" oyunu ile Trabzonlu çocuklarla buluştu.



Şirketin açıklamasına göre, Sadri Alışık Kültür Merkezi oyuncularının sahnelediği “La Fonten Orman Mahkemesinde” adlı çocuk oyunu 22 ve 23 Aralık tarihlerinde saat 12.00 ve 14.00’te, Ortahisar Belediyesi Çok Amaçlı Konferans Salonu’nda ücretsiz sahnelendi. Trabzonlu çocuklar ve aileleri, hayvan ve doğa sevgisi aşılayan oyunda eğlenceli dakikalar geçirdi.



İki ayrı günde ikişer temsille sahne alan "La Fonten Orman Mahkemesinde" adlı oyun, çocuklar ve aileleri tarafından büyük ilgi gördü.

Bosch Ev Aletleri, tiyatronun eğlendirirken öğreten gücünden yararlanarak gelecek nesilleri bilinçlendirip geleceği korumaya yönelik çalışmalarını tüm hızıyla sürdürüyor. Bu kapsamdaki faaliyetlerine 2008 yılında başlayan ve bugüne kadar 550'yi aşkın temsille 170 bini aşkın çocuğa ulaşan Bosch Çevre Çocuk Tiyatrosu, Türkiye'nin her köşesine gitmeyi hedefliyor.



Çevreye duyarlı nesiller yetiştirilmesine katkıda bulunma amacıyla Bosch Ev Aletleri, bu anlamlı projede 2010 yılından beri Sadri Alışık Kültür Merkezi ile çalışıyor. Çocuklara çevre bilinci, hayvan ve doğa sevgisi aşılamak hedefiyle hazırlanan, Türk çocuk edebiyatının en önemli yazarlarından Yalvaç Ural’ın kaleme aldığı ve Sadri Alışık Kültür Merkezi tarafından sahneye konan "La Fonten Orman Mahkemesinde" adlı oyun, gelecek dönemde de on binlerce çocuk ve ailesiyle buluşacak.









-Hayvanlar, La Fonten’i yardıma çağırıyor









‘La Fonten Orman Mahkemesi’nde oyununda, insanların çevreyi koruma konusundaki özensizlikleri ve bilinçsizlikleri nedeniyle gün geçtikçe bozulan doğal döngüye dikkat çekiliyor. Her geçen gün doğadaki düzenin bozulmasından endişelenen hayvanlar, sonunda Aslan Kral’ın tavsiyesine uyarak şehre gidiyorlar ve kendilerini anlayacak tek insan olan La Fonten’den yardım istiyor.

Klasik La Fonten masallarının yaratıcı bir bakışla yeniden uyarlaması olan oyunda ana fikir olarak, bugünden gerekli önlemler alınmadığı takdirde gelecekte dünyamızın ve dolayısıyla bugünün çocuklarının yaşayacakları olumsuzluklar gösteriliyor. Büyükler olarak anne babaların yaptığı hatalar yüzünden geri dönülmez bir noktaya gelmeden önce, bugünün çocukları uyarılıyor ve onlara her şeyin hala düzeltilebileceği umudu aşılanıyor.

