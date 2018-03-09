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Bosch Termoteknik Bahreyn Pazarına Girdi!

Bosch Termoteknik Şubat 2018 itibarı ile Bahreynli Shaheen Group ile anlaşma yaparak Orta Doğu’da yeni bir pazar daha kazandı.

Bosch Termoteknik Bahreyn Pazarına Girdi!
1958’den beri İklimlendirme sektöründe AWALCO ismi ile yer alan Shaheen Group, 400 uzman çalışanı ve 350’den fazla tamamlanmış projesi ile Bahreyn’de Bosch Termoteknik’in temsilciliğini üstlenecek. Bu kapsamda şirket; Bosch Termoteknik’in Ticari ve Endüstriyel sıcak su ve ısıtma ürünlerinin Bahreyn pazarında tanıtılması ve satışından sorumlu olacak. Son yıllarda, altyapı ve konut projelerinde büyük yatırımlar ile önemli ölçüde büyüyeceği tahmin edilen Bahreyn'de, iklimlendirme pazarının gelişmesinde temel bir rol oynamaktadır.

Bahreyn’de artan şehirleşme ve olumlu ekonomik gelişmelerle birlikte Shaheen Group ülkenin önde gelen firmaları arasında yer aldı. 50 yılı aşkın süredir Bahreyn’in önde gelen gruplarından biri olan Shaheen Group’un iklimlendirme sektörünün yanında yangın alarm sistemleri ve ev otomasyonu gibi farklı alanlarda da faaliyetleri bulunuyor.
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Shaheen GroupBayernBosch
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