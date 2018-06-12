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Bosch Termoteknik geleneksel iftar yemeğinde iş ortaklarıyla buluştu

- Bosch Termoteknik, yetkili bayileri, servisleri, iş ortakları, gaz şirketlerinden yetkilileri ve çalışanlarına iftar daveti düzenledi

Bosch Termoteknik geleneksel iftar yemeğinde iş ortaklarıyla buluştu

İSTANBUL (AA) - Bosch Termoteknik, "Büyük bir aileyiz, iftarda beraberiz" konseptiyle yaklaşık 700 davetlinin katıldığı iftar daveti düzenledi.

Bosch'dan yapılan açıklamaya göre, ısıtma soğutma sektörünün lider markalarından Bosch Termoteknik, "Büyük bir aileyiz, iftarda beraberiz" konseptiyle Four Seasons Hotel at the Bosphorus’ta düzenlediği iftar yemeğinde yetkili bayileri, servisleri, iş ortakları, gaz şirketlerinden yetkilileri ve çalışanlarını bir araya getirdi. Yaklaşık 700 davetlinin katıldığı iftar davetinde misafirler keyifli vakit geçirdi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Bosch Termoteknik Türkiye, Ortadoğu ve Kafkasya Satış Genel Müdürü Zafer Polat, ramazan sofralarının tüm ailenin bir araya geldiği, aile olgusunun en güzel şekilde yaşandığı sofralar olduğunu kaydetti.

Polat, değerli iş ortaklarıyla aynı sofrayı paylaşarak Ramazan’ın paylaşımcı ve birleştirici yönünü beraber yaşamaktan büyük mutluluk duyduklarını belirterek, "Bosch Termoteknik ailesinin giderek ne kadar da büyük bir aile olduğunu bugün burada bir kez daha görmek beni çok gururlandırıyor. Firmamız, sizlerin de varlığı ve değerli iş birliğimiz ile birlikte gücüne güç katarak büyümeye devam edecek." değerlendirmesinde bulundu.

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Bosch TermoteknikIftar DavetiZafer Polat
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