Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar moda dünya Bursa Trabzon Talip Mert
Toparlanma bekliyoruz
Toparlanma bekliyoruz
Ticarette sigorta devri
Ticarette sigorta devri
Siberde önemli adım
Siber adım atıldı
Hedef 125 milyon dolar
Hedef 125 milyon dolar
Corolla zirvede
Corolla zirveyi bırakmıyor

Bosch Termoteknik, iki ödülün sahibi oldu

- Bosch Termoteknik Türkiye, İSİB tarafından "İklimlendirme Sektöründe En Çok İhracat Yapan Firma’" ödülünün yanı sıra, ‘"En Çok Kombi ve Su Isıtıcısı İhracatı Yapan Firma’" ödülüne de layık görüldü

Bosch Termoteknik, iki ödülün sahibi oldu
banner17

İSTANBUL (AA) - Bosch Termoteknik Türkiye, İklimlendirme Sanayi İhracatçılar Birliği (İSİB) tarafından iklimlendirme sektöründe en çok ihracat yapan ve en çok kombi-su ısıtıcısı ihracatı yapan firma olarak 2 ayrı ödüle layık görüldü.

Bosch Grubu'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, Bosch Termoteknik Türkiye, İSİB tarafından "İklimlendirme Sektöründe En Çok İhracat Yapan Firma’" ödülünün yanı sıra, ‘"En Çok Kombi ve Su Isıtıcısı İhracatı Yapan Firma’" ödülüne de layık görüldü.

Açıklamada yer alan bilgiye göre, iklimlendirme sektörünün ihracat lideri Bosch Termoteknik, 2017 yılında, Manisa'da bulunan fabrikasından Avrupa, Kafkaslar, Ortadoğu, Körfez Bölgesi, Latin Amerika ve Uzak Doğu'daki toplam 41 ülkeye ihracat yaptı.

İhracat başarısının yanı sıra Bosch Grubu'nun önemli bir üretim ve Ar-Ge üssü olan Manisa Fabrikası, dünyanın en fazla kombi üreten tesisleri arasında ön sıralarda yer alıyor.


İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
Bosch Termoteknik
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5

banner1