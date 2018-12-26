Bosch Termoteknik, iki ödülün sahibi oldu

İSTANBUL (AA) - Bosch Termoteknik Türkiye, İklimlendirme Sanayi İhracatçılar Birliği (İSİB) tarafından iklimlendirme sektöründe en çok ihracat yapan ve en çok kombi-su ısıtıcısı ihracatı yapan firma olarak 2 ayrı ödüle layık görüldü.

Bosch Grubu'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, Bosch Termoteknik Türkiye, İSİB tarafından "İklimlendirme Sektöründe En Çok İhracat Yapan Firma’" ödülünün yanı sıra, ‘"En Çok Kombi ve Su Isıtıcısı İhracatı Yapan Firma’" ödülüne de layık görüldü.



Açıklamada yer alan bilgiye göre, iklimlendirme sektörünün ihracat lideri Bosch Termoteknik, 2017 yılında, Manisa'da bulunan fabrikasından Avrupa, Kafkaslar, Ortadoğu, Körfez Bölgesi, Latin Amerika ve Uzak Doğu'daki toplam 41 ülkeye ihracat yaptı.

İhracat başarısının yanı sıra Bosch Grubu'nun önemli bir üretim ve Ar-Ge üssü olan Manisa Fabrikası, dünyanın en fazla kombi üreten tesisleri arasında ön sıralarda yer alıyor.





