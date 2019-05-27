Bosch Termoteknik'ten Manisa'ya 40 milyon liralık yatırım

MANİSA (AA) - Bosch Termoteknoloji, Manisa Fabrikası bünyesinde yeni açılan 13 bin 700 metrekarelik Lojistik Merkezi’ne 40 milyon lira yatırım yaptı.

Firmadan yapılan açıklamaya göre, Bosch Termoteknik, Manisa Fabrikası bünyesinde hayata geçirilen Lojistik Merkezi ile Türkiye’deki yatırımlarına devam ediyor.

Geçen hafta Manisa Organize Sanayi Bölgesi içerisinde açılışı yapılan yeni Lojistik Merkezi, firmanın tedarikten müşterilere uzanan tüm değer akışını tek bir çatı altında topladı ve şirketin lojistik süreçlerini yalınlaştırdı.

Mal giriş, depolama, üretim besleme ve müşterilere olan sevkıyat süreçleri Endüstri 4.0 uygulamalarıyla yüzde 100 izlenebilir hale getiren lojistik merkezdeki tüm hareketler, barkot okuyucular, RFID, rampa yöntemi gibi modern teknolojiler kullanılarak çözümler sağlanıyor.

Sistem üzerindeki faaliyetler de gerçek zamanlı olarak ekranlardan izlenebiliyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Bosch Termoteknik Türkiye Ticari İşler Genel Müdürü Akın Kazak, firmanın Türkiye ve bölge ülkelerinin yanı sıra başta Avrupa ve İngiltere olmak üzere 40’ın üzerinde ülkeye sevkıyat sorumluluğunu taşıdığını belirtti.

Bu sorumluluğun firmanın Türkiye'ye olan güvenini yansıttığına işaret eden Kazak, "Stratejik konumumuzu yatırımlarla destekliyoruz; Aralık 2016’da açılan İnovasyon Merkezi yatırımımızı bu sene Lojistik Merkezimiz ile güçlendiriyoruz. Yeni Lojistik Merkezimiz ile tüm süreçlerimizi tek bir noktadan koordine ediyor olmamız hem iç hem dış lojistikte bize verimlilik kazandıracak. Üretime ve müşterilerimize daha etkin ve hızlı teslimat yapacağız." ifadelerini kullandı.