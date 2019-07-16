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BOTAŞ 1 milyon 200 bin metrekarelik alanı ağaçlandıracak

ANKARA (AA) - Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ (BOTAŞ), TürkAkım Doğal Gaz Boru Hattı Projesi kapsamında toplam 1 milyon 200 bin metrekarelik alanda ağaçlandırma çalışması yapacak.BOTAŞ'tan yapılan açıklamaya göre, şirket, Enerji...

BOTAŞ 1 milyon 200 bin metrekarelik alanı ağaçlandıracak
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ANKARA (AA) - Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ (BOTAŞ), TürkAkım Doğal Gaz Boru Hattı Projesi kapsamında toplam 1 milyon 200 bin metrekarelik alanda ağaçlandırma çalışması yapacak.

BOTAŞ'tan yapılan açıklamaya göre, şirket, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının "Milli Enerji ve Maden Politikası" doğrultusunda atılan adımların yanı sıra sosyal sorumluluk projeleriyle de farkındalık oluşturmaya devam ediyor.

TürkAkım projesi kapsamında, BOTAŞ, Orman Genel Müdürlüğü ve South Stream şirketi arasında imzalanan protokol çerçevesinde toplam 1 milyon 200 bin metrekarelik alan ağaçlandırılacak.

BOTAŞ Silivri İşletme Müdürlüğünde 200 bin metrekare, Tuz Gölü İşletme Genel Müdürlüğünde 100 bin metrekare ve Tekirdağ'daki ağaçlandırma sahalarında 900 bin metrekarelik alanda ağaç dikimine başlandı.

Proje kapsamında Tuz Gölü İşletme Genel Müdürlüğündeki sahaya 10 bin, BOTAŞ Silivri İşletme Müdürlüğündeki sahaya 20 bin ve Tekirdağ'daki ağaçlandırma sahasına 85 bin olmak üzere toplam 115 bin ağaç dikilecek. Orman Genel Müdürlüğü, ağaçların bakımını 5 yıl boyunca yapacak.


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AğaçlandırmaBOTAŞEnerjiOrman Genel MüdürlüğüTürkAkım
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